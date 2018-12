Henrik Normann ei taha oma filmi vaatajate arvu avaldada

Ekspressil õnnestus teada saada vaid filmi vaatajate arv Apollo kinoketis, mis oli esmaspäevase seisuga 1169 piletiostjat. 23. novembril esilinastunud „Elu hammasratastel“ on jooksnud ka Cinamoni kinodes ja mõnedes maakinodes.

See on viimase kümne aasta jooksul esimene kord, kui levitaja ei teata kinolevisse jõudnud kodumaise mängufilmi vaatajate arvu. Filmi tootja ja selle levitaja on Normanni ning filmi operaatori Kati Jägeli ühine firma Memory Pictures. Filmile otsiti raha Hooandja vahendusel, riiklikud rahastajad linateose tootmises ei osalenud.

Võrdluseks võib öelda, et ­Toomas Kirsi samuti ilma riikliku rahastuseta valminud linateos „Õigus õnnele“, mis alustas oma kinolevi 9. novembril, on tänaseks kogunud 8843 vaatajat ja 46 233 eurot kassatulu.

See on kõva kukkumine võrreldes Kirsi eelmise filmiga „Pilvede all. Neljas õde“, mis tõi aasta alguses kinodesse koguni 66 000 inimest ja teenis 348 000 eurot kassatulu.