Nädalavahetusel jõuab Eesti poelettidele 116-leheküljeline kvaliteet­väljaanne Magnaat, kuhu Eesti Eks­pressi toimetus koondas mitmed erilised, põhjalikud ja üllatavad lood ettevõtjate elust ja tegemistest.

Tänasest lehenumbrist leiate lehekülgedelt 30–33 ühe selles väljaandes avaldatud loo, kus tippadvokaat Maria Mägi-Rohtmets räägib, kuidas Eesti rikkad abielusid lahutavad. „Lahutus pole alati halb, vahetevahel on see täiesti õige lahendus,“ ütleb ta ja märgib: „Kui käin pulmas, siis ma alati nutan. Mitte sellepärast, et kõik on nii ilus. Ma ju tean, kui palju raskusi on ees.“

Armin Karu räägib usutluses oma elust pärast Olympicu kasiinoketi maha müümist ja enam kui 130 miljoni euro teenimist. „Suvi oli tõesti super. Eriti suurepärane oli see, et see oli lapsepõlvest alates mu esimene vaba suvi. Sain täiega puhata,“ kiidab ta. Esialgu pole Karul igav hakanud.

Ajakirja pikim lugu räägib Olav Miilist. Ta on ainus eestlane, kellele kuulub isiklik pilvelõhkuja – Tallinna südalinna kerkinud 110 meetri kõrgune kõrghoone koos teda ümbritsevate hoonete kompleksiga. Maakri kvartalis on kokku ligikaudu 22 000 ruutmeetrit A-klassi ehk parima kvaliteediga üüripinda. See on esimene pikem portreelugu Miilist, kes on äris tegutsenud ligikaudu 30 aastat, kuid mõistnud ­alati varju jääda. Teda tuntaksegi ­üksiku hundina, kes oskab kinnisvara arendada, on edukalt välja tulnud mitmest suurest ja teravast ärilahingust ning armastab merd ja suvekodu tillukesel Pihelgalaiul. „Pihelgalaid on mu suurim armastus. Seal võin nädalate viisi üksi olla,“ ütleb Miil. „Olengi kohati täiesti erak.“

Neinar Seli tutvustab oma eriti uhket autokollektsiooni („Siin on igal asjal oma stoori taga“) ja ­Marti Hääl räägib, miks ta armastab hobuseid.

Jüri Külvik räägib, kuidas ühe mootorsaega alustanud firmast kasvas välja suurim Eesti kapitalil põhinev puidutöötlemise ettevõtete kontsern Lemeks. Tarkvarafirma Nortali suuraktsionär ja uue partei Eesti 200 üks eestvedajaid Priit ­Alamäe kiidab, et tal on „vääääga hea aasta“. Endine pankur Rait ­Lukas ehitas vaikselt üles ühe siitkandi suurema hotelliketi Hestia.