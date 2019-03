Jaan Meri kütab Indias kirgi

Guugeldades fraasi „Jaan Meri“, avaneb mitu linki kohalikku romantilist popmuusikat, uusi Punjabi laulukesi. Muusikavideoid, kus India hurmurid laulavad südamepõhjast oma tumesilmsetele daamidele. On olemas laulud nimega „Jaan Meri“ ja isegi album nimega „Jaan Meri“. Esmapilgul kurioosne fakt on seletatav siiski lihtsalt sellega, et „meri jaan“ tähendab hindi keeles „minu elu“.