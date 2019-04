Jaanus Rahumägi oli Egiptuse jalgpallistaadionide turvahankel võidukas

ROHKEM EUROOPA KUI ME ARVAME: Jaanus Rahumägi ütleb, et „Egiptuses on säilinud heas mõttes Vana-Euroopa kombestik, kus kelnerid on ülimalt viisakad ja teeninduskultuur oluliselt parem kui Euroopa suvalises viie tärni hotellis“. Foto: Vallo Kruuser