Jõukamad ja haritumad saavad rohkem lapsi

Terve 20. sajandi vältel täheldasid demograafid seost, et rohkem lapsi sünnib vaesemates ja madalama haridustasemega peredes, kuid nüüd on see trend Euroopas muutumas, on märkinud Saksamaa Max Plancki instituudi teadlased. Heaolu kasvuga ei kaasne Euroopas enam sündivuse vähenemine, vaid kasv. Ka juhtival kohal töötavatel ameeriklannadel on tänapäeval rohkem lapsi kui 30 aastat tagasi. Ameerika ajakirjanik Amy Astley on selle arengu kokku võtnud nii: „See, kes saab kolmanda lapse, teatab sellega kogu maailmale: mu korter on hiiglasuur, mu auto mahutab palju, mu vara on lõputu!“