Jüri Ratas tõmbas Abdul Turayl naha üle kõrvade

Täna teatas Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et nad loobuvad edasistest koalitsioonikõnelustest parlamendivalimised võitnud Reformierakonnaga. Toimunud pressikonverentsil andis Ratas mõista, et Keskerakond on valmis järgmise valitsuskoalitsiooni moodustama hoopis Isamaa ja EKREga. Ratas on varem korduvalt öelnud, et kui EKRE oma väärtusi ei muuda, on nendega koostöö tegemine sisuliselt võimatu. Näiteks lausus Ratas möödunud novembris Raadio 4 saates "Stuudios peaministriga", et "erakond, kes lõikab päid maha, kes ei ole nõus teatud rahvuste või rassidega, see on minu jaoks võimatu nendega ühiselt koostööd teha ja EKRE on tõesti nii öelnud."