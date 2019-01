Keskerakonna maja ostja kaebas „Pealtnägija“ kohtusse ja sai väikese võidu

Brave Capitali, Autiot ja Kuuske esindava Supremia vandeadvokaadi Kristjan Mägi sõnul valas „Pealtnägija“ tema kliendid üle rea mastaapsete, kuid alusetute kahtlustustega. „Kui meediakanal muutub ärivaidluses ühe osapoole tööriistaks, siis tuleb sellele vastu astuda. Rahvusringhäälingul kui institutsioonil lasub sellistes olukordades lisaks õiguslikule ka märkimisväärne moraalne vastutus,“ rõhutas Mägi, kelle sõnul on tema klient sattunud endise äripartneri, Soomes tegutseva Nuorisosäätiö sisemiste võimumängude ohvriks.

Mihkel Kärmas ütles, et loomulikult on iga hagi ebameeldiv, aga nad võtavad seda hoopis omamoodi komplimendina ja paratamatu kaasnähtusena „Pealtnägija“ tööle. „Sisult jääb hagi meile arusaamatuks ja me vaidleme sellele vastu,“ teatas ta. „Kahjuks keelab aga sama kohtumäärus mul asjast rohkem sisuliselt rääkida, mistõttu soovitan lugeda Eesti Ekspressi artiklit, mis ilmus 21. märtsil 2018 ja kannab pealkirja „Keskerakonnalt maja ostnud ärimees Soomes politsei huviorbiidis“. Seal räägitakse asja sisust.“