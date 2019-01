Kohtubuss pole piisavalt väärikas

Liis Arrak , Tallinna ringkonnakohtunik: Fantaasia korras võib ju rääkida ka kohtubussi võimalusest, aga see oleks ilmselt vastuolus põhimõttega, et kohus peab olema väärikas asutus.

Peeter Jerofejev , riigikohtunik: Kuivõrd tegelikult käib inimesi kohtus vähe, siis inimesed sõidavad ise, kui neil on kohtuga tõesti midagi pistmist.

Ivo Pilving , riigikohtunik: Kas ei või nii olla, et keerulistes asjades sõidab ka inimene ja lihtsamates asjades kohtunik ongi kohapeal.

Priit Pikamäe, riigikohtu esimees: Tund aega sõitu kohtusse ei ole midagi üle mõistuse. Kas kohus on üldse selline teenus, mis peab igaühele kohapeal kättesaadav olema, tõenäoliselt mitte. Kohtuniku tööaeg on selleks liiga kallis, et kulutada seda tundide viisi maanteel.