„Need on külmad, ebameeldivad katsuda ja istuda ning näevad inetud välja, kuna pole veel üleni oksüdeerunud ning iga näpujälg ja plekk jääb näha,“ kurtis justiitsministeeriumi kohtute talituse juhataja Kaidi Lippus . Ta avaldas oma pahameelt kohtute haldamise nõukojas. „Tegemist on ebaõnnestunud materjalivalikuga. Me ei tahaks kohelda kohtusse tulijaid külmade plekiliste pinkidega.“

Riigi Kinnisvara ASi esindaja Mihkel Mäger tunnistas seepeale, et lasi sisearhitektil endale pähe istuda. „Oleme arutanud kiirelt ka tootjaga, mis oleks võimalus asja parandada. Esimene lahendus oleks katta toode nahaga, kuid ei ole kindel, kas see on kõige mõistlikum tegevus. Me proovime välja mõelda viisaka alternatiivse ja soojema lahenduse, et see oleks kasutajatele mugavam.“