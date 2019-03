Kohtunik Parts eemaldas protsessilt neli kaitsjat, nende hulgas Indrek Põdra

Protsessilt eemaldatud juristid on Indrek Põder , Toomas Alp , Indrek Repnau ja Aleksandr Mironov . Neist kaks on kriminaalkorras karistatud. Kaitsepolitseis töötanud Põder jäi vahele altkäemaksu võtmisega, Alp mõisteti süüdi valekaebuse esitamise ja valeütluste esitamisele kihutamise eest. Seetõttu kaotas ta koha advokatuuris.

Põder lisas, et kui küsimuse alla seatakse tema pädevus, soovitab ta kahtlejatel tutvuda Riigikohtus 15. märtsil tehtud otsusega. "Olen päris head tööd teinud," leidis ta. Põder ja vandeadvokaat Ann Saar kaitsesid seal sama nn aseri jõugu liikmena kohtu alla antud Eldar Gurbanovit . Riigikohus leidis, et Gurbanovi vahistamise määrused ei vastanud nõuetele. Meest ei lastud aga vabadusse, sest ta vahistati uute määruste alusel.

"Advokatuur ei suhtu kuidagi halvasti juristidesse. Kaitsmiseks ei pea ilmtingimata advokaat olema," ütles advokatuuri kantsler Leen Eenpalu. "Advokaatidel on aga tõesti olemas järelevalvesüsteem. See on meie eelis. Aukohtu otsuste kokkuvõtted on meie koduküljel ka kõigile näha."