Kohus jättis Danske eksjuhi kalli kinnisvara aresti alla

Indela ja Lass väitsid ka, et Erik Lidmets ei saanud rahapesus osaleda, kuna talle ette heidetav kuritegu toimus maist 2011 kuni septembrini 2012, aga nende klient lahkus Danskest juba aprillis 2010. Kaitsjad lisasid, et jutt kahe miljoni dollari pesemisest on tõendamata. Kahtluse aluseks on Gruusia riigiprokuratuurilt saadud info, et kõnealused kaks miljonit dollarit hangiti kelmusega. Kelmuses ei ole aga kedagi süüdi mõistetud, asi on vaid palja kahtluse tasemel. „Kogu suur rahapesuvastane võitlus on püsti pandud argumendiga, et Tbilisi kohus nõudis Eestilt välja mingeid dokumente,“ kuulutas kohtus advokaat Indela.