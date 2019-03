Kuhu kulged, kolmainsus EKRE?

Eiko Ojala on illustraator ja graafiline disainer, kes jagab kodu Uus-Meremaa ja Eesti vahel. Tema looming on küll digitaalne, kuid joonistused on tehtud alati käsitsi. Teda paeluvad vormid, kujundid ning valgus ja varjud. Iga illustratsioon on aga eraldi kunstiteos, millest ei puudu tervislik annus teravmeelsust. Ojala illustratsioone on avaldanud Die Zeit, Le Monde ja New York Times. Ekspress palus Ojalal võtta Eesti sisepoliitiline heitlus kokku ühte pilti. Siin see on. Illustratsioon: Eiko Ojala