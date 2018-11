„Laske mul hääletada! Laske mul hääletada! Laske mul hääletada! Ma karjun seda nii kaua kui tarvis. Come on, inimesed, laske mul hääletada!“

Lisaks minule on viimase kümne päeva jooksul sama naisõiguslast peksnud veel kümned miljonid teised Arthur Morganid. Tegemist on kõigest arvutimänguga „Red Dead Redemption 2“. Esimesel nädalal müüdud koopiate arvu põhjal on see kõigi aegade edetabelis populaarsuselt teine mäng „Grand Theft Auto 5“ järel.