Kuidas värvata ihukaitsjat? Ekspressi konverentsil esineb Eesti juurtega tippärijuht Robert Pajos

Pajos sündis Stockholmis, kuid tema isa oli eestlane. Ta on töötanud 25 aastat Ericssonis juhtivatel kohtadel, lisaks Brasiiliale veel näiteks Venemaal, USAs ja Colombias. Töö on teda sundinud kolima 7-8 korda. Eestisse tuli Pajos 2018. aasta suvel koos perekonnaga. Ta on juhtinud pool aastat Telia Eestit.