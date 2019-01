Linnapea Urmas Suklest ähvardati surmaga

Kohalik ajaleht Lääne Elu avaldas pühapäeva lõuna ajal video, kus linnapea kutsus üles toetama valimistel Jaanus Karilaidi, kes on Keskerakonna esinumber Saare-, Lääne- ja Hiiumaal. “Jaanus teab, mida ta lubab ja kui ta on midagi lubanud, siis viib ta oma lubaduse ka ellu,” kiitis Sukles.

TAPMISÄHVARDUS: Kuvatõmmis Lääne Elu küljelt.

Poolteist tundi hiljem avaldas keegi Zanders video juures kommentaari: „Sukles. Arv3sta sellega et kui EKRE võidab valimised..lastakse teiesugused rotid ilma kohtuta kohapeal maha.“ Praeguseks on see lehe veebiküljelt eemaldatud.

Suklese hinnangul oli tegemist „otsese vägivalla õhutamisega ja konkreetse isiku sh ametiisiku otsese tapmisähvardusega“.

Linnapea palus politseil kommantaatori isik välja selgitada ja vajadusel algatada süüteomenetlus.

„Ma suhtun kommentaaridesse suhteliselt lõdvalt,“ ütles Sukles Ekspressile. „Aga mingi asi ületab taluvuse piiri. Me ei ela nii avalikul maal, et avaldada võib iga asja, mis sülg suhu toob.“

„Tunnustan Suklest nii selle eest, et ta tegi sellise video kui pöördus politseisse,“ ütles Karilaid. Tema hinnangul ei kuulu „selline poliitika tegemise viis“ aastasse 2019 ega skandinaavialikku poliitikasse ning aeg on hakata sääraseid hirmutajaid karistama.