Martin Helmet kujutav skandaalne karikatuur müüdi 1500 euro eest

2016. aastal kommenteeris Estland teose sündi järgmiselt: "Tegin selle karikatuuri Kumu sünnipäevale järgnenud päeval ja avaldasin oma Facebooki küljel, et kommenteerida peo meediakajastust, mis minuni jõudis. Panin tähele, et kunstnike asemel poseeris suurel hulgal seltskonnapiltidel Eestis viimasel ajal palju populaarsust kogunud ­vihakõne, misogüünia jne õhutamise maskott-poliitik Martin ­Helme. Mõtlesin, et kommenteerin seda, sest minu jaoks ei olnud see absoluutselt vastuvõetav, võttes arvesse seda, kui palju just kunstiinimesed teevad tööd, et täpselt vastupidiste väärtuste eest võidelda. Tahtsin tähelepanu pöörata sellele, et omamoodi teeb Kumu peole kutsumine Helme salongikõlbulikuks ja eks ta loomulikult kasutas seda võimalust ka ära."