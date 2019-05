Meelis Laole esitati kahtlustus väljapressimises

Lao kuulati üle ja pärast ülekuulamist vabastati. Riigiprokuratuur kinnitab Ekspressile, et Meelis Laole on esitatud kahtlustus väljapressimises, aga asja detaile ei saa avaldada.

Ka siis, kui Ekspress kirjutas selle aasta jaanuaris Meelis Lao tegemistest , taustaks Lao suhtes jõustunud eraisiku pankrot, jäi Lao kommentaarides napisõnaliseks: „Olen väsinud minevikus sobramisest. Elu on edasi läinud.”

Lõpetuseks andis Lao tollal mõista, et on keeramas oma elus täiesti uut lehekülge ja et tema värsketest ning täiesti legaalsetest tegemistest veel kuuleme.