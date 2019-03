Metsis möllas taluõuel

KES ON SIIN PEREMEES: Metsis paneb ennast taluõuel maksma.

Siis võttis metsis ette jalgsimatka naabriõuele (Vanapere), kuhu on Proosult sadakond meetrit. Sealsest elanikust (kes on Ekspressi töötaja M. Jürgen) suuremat välja tegemata kõndis ta krabistades mööda lund ja kitkus rohtu, mis siin-seal välja on sulanud. Käitus sundimatult ja vabalt võiks isegi öelda – peremehetundega.