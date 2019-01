Oma abikaasa mõrvanud moslem keeldus Viru vanglas ramadaani ajal koristamast

Jebnouni määrati Viru Vanglas koristajaks 2017. aasta juulis. Kevadel 2018 soovis mees lõpetada või peatada töölepingu ramadaani lõpuni või uue töö leidmiseni. Tuneeslane märkis, et on moslem ning mai keskpaigast juuni keskpaigani kestab ramadaan. Sel ajal ta paastub, tohib süüa vaid pärast kella 22 õhtul. Mees leidis, et ramadaani ajal ei jaksaks ta töötada vangla määratud ajavahemikul kell 20.30 kuni 21.55.