Hanschmidt vaidles pankrotiavaldusele vastu, väites, et pole maksejõuetu. Mees kinnitas, et on Dubai resident, seal on tema tegelik kodu ning seal asuvad ka tema varad ja ärihuvid. Kuna talle on Eesti kohus kohaldanud elukohast lahkumise keelu, ei saa ta minna Araabia Ühendemiraatidesse oma maksevõime ja sissetuleku, samuti 163ruutmeetrise korteri ja Audi A8 omandiõiguse tõestuseks dokumente hankima. Selles riigis nimelt puudub võimalus kasutada tõendite hankimiseks e-registreid, mistõttu tuleks ise füüsiliselt kohale minna.