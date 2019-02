Populaarsel taevarestorani projektil on võlad taevani ja võlahundid turjas

Ekspressi andmetel on Skyworld Service’i juhatuse liige ja osanik Risto Meigas teatanud, et firma on maksejõuetu ja esitab kohe pankroti- või saneerimisavalduse. Samal ajal jätkub uute broneeringute vastuvõtt taevarestorani firma kodulehel, kus müüdavate kinkekaartide hinnad ulatuvad 58 eurost 198 euroni.

Risto Meigas jäi Ekspressile tabamatuks, kuid tema äripartner Marko Meigas tunnistab, et firmal on raskusi. „Mingid asjad on jah maksmata,“ ütleb ta, kuid suunab täpsemad küsimused Risto Meigasele.

Skyworld Service’i viimane tegevusaruanne ütleb, et firma loodi 2013. aastal ja selle põhitegevus on erinevate meelelahutusürituste korraldamine, sealhulgas Dinner in the Sky taevarestorani opereerimine ja esindamine Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Eestis on Dinner in The Sky üritused toimunud alates 2011. aasta suvest. Samuti on firma korraldanud Gurmeeteatri projekti.