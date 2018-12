Rahvasaadik pelgab vananenud relvade ostu

Põlluaasa huvitab, ega’s ometi hangi Eesti kaitsevägi endale vananenud relvi. „Ostetav süsteem on võimeline läbistama vaid aegunud vene tanki T-72 soomust,“ selgitas Põlluaas EKRE koduküljel. „Modernsema T-90 ega uue T-14 alistamiseks sellest ei piisa. Näiteks T-90 tüüpi tanki soomus on 1150–1350 mm. Lisaks on tänapäevastel Vene tankidel juba kuus erinevat aktiivsoomuse tüüpi.“