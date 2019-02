Ratasel ei lasknud Riias maanduda libedus

Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga juht Ivar Värk lausub, et raja olukorra paranemist ­oodates tiirutati Lätimaa kohal 45 minutit. Kui lennuk Tallinnast startis, olevat rada veel korras olnud. Külma oli üks kraad, nähtavus kahe kilomeetri ligi.

Kella 9 ja 11 vahel saabus Riiga üsna vähe õhusõidukeid, Aerofloti Moskvast saabunud Airbusil õnnestus maandumine siiski kenasti. Värk põhjendab, et see lennuk on ka kümme korda raskem Beechcraft King Air 350ERist, mille pardal oli Eesti peaminister.