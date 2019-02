Riigikohus ei luba igast kohtualusest mafioosot teha

Riigikohus otsustas eelmisel nädalal, et KTÜks ei saa lugeda lihtsalt natuke paremini organiseerunud kriminaalide gruppi. KTÜ tunnused on püsivus, täpne tööjaotus ja ühine identiteet, salajane tegevus ja ohtlikkus ühiskonnale.

Karistusseadustik näeb KTÜ juhile ette 5–15 aastat vangistust, tavaliiget ootab 3–12 aastat vanglat.

Mullu kritiseeris Tallinna ringkonnakohtunik Julia Katškovskaja teravalt prokuratuuri kommet esitada süüdistus KTÜs ka kohtualustele, kelle kuriteod tegelikult nii organiseeritud ja ohtlikud ei ole.

Katškovskaja hinnangul oli KTÜ kasutamine hakanud Eestis sõltuma konkreetsest prokurörist või kohtunikust ning nende kõne- või kirjutamisosavusest. Ta taunis asjaolu, et prokuratuur ei pea vajalikuks „süüdistustes lahti kirjutada neid tunnuseid, mis annaks kohtuotsuse lugejale selge sõnumi, et tegemist on tõesti kuritegeliku ühendusega“.