SAHINAD | ETV-s oodatakse Margus Allikmaad tagasi?

Sinimustvalge kaotab oma head mainet?

Sel nädalal pahandas ERRi juhatuse esimees Erik Roose paljusid töötajaid, kui portaalile Geenius antud intervjuus nimetas üldplaani võtvaid kaameraoperaatoreid "mitte kõige krapsakamateks" ja lubas nad robotitega asendada. Samuti siunas ta spordiülekandeid tegevaid režissööre ja arvas, et nende soov rohkem kaameraid kasutada on "egotripp". Lisaks võrdles ta ülekandejaama töötajaid raisakullidega ning kurtis, et "meil on kolm ametiühingut majas".

Eesti on üksikute must-toonekurgede maa

Must-toonekurgi on Eestis aina vähem. Niigi on nad siin, oma leviala põhjapiiril hõredamalt esindatud. Aga viimastel aastakümnetel ei sünni juurde piisavalt kurepoegi. Miks see nii on, teadlased ei mõistnud. Kahtlustati maiaid nugiseid, kes kurgede pesi aplalt rüüstavad. Mida teevad teadlased, et midagi teada saada? Ikka uuringu! Nii jälgiti kaameratega kurgede pesi. Analüüsimiseks kogunes peaaegu 450 000 pilti. Selgus, et kasina sigimise peamine põhjus oli mitte nugised, vaid see, et kured elavad üksi. Üksikutel kurgedel on ka kombeks käia paarituvaid kurgi segamas. Teadlased ei välista, et leidub lesk-kurgi, kelle kaaslane on pikkadel rännakutel hukka saanud. Aga on ka neid, kes Eestist lihtsalt meeldivamatesse elupaikadesse kolivad. Nüüd nuputavad loodustargad, kuidas siiski haruldast liiki päästa.