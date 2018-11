Kaarel Tarand käitub nagu Sirbi peatoimetaja

SA Kultuurilehega on tal seni sõlmitud suulised kokkulepped, kirjaliku lepinguni jõutakse ehk selle kuu lõpus. Laine Randjärv, kes korraks Eesti Kontserdi uueks juhiks kuulutati, käis sama moodi oma plaanidest ajakirjanduses rääkimas, aga see ärritas EK nõukogu ja Randjärv kutsuti tagasi veel enne ametisse astumist. Tarand on muidugi kuulekam kandidaat kui Randjärv: ta alustab Sirbis 2. jaanuaril nagu töökuulutuses määratud. Kultuurilehte ei häiri sugugi, et Tarand ametit juba tõsiselt võtab.