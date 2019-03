SAHINAD | Kalle Palling kohtus missidega

Räägitakse, et riigikogulane Kalle Palling (pildil) olla valimiskampaania ajal käinud Rapla ­missikandidaatidele „loenguid pidamas“. Harju- ja Raplamaal kandideerinud Palling ütleb, et Miss Raplamaa konkursil osalevad neiud käisid tal tõesti riigikogus külas, kuid juttu polnud mitte Pallingu kandideerimisest, vaid keskkonnateemadel. Palling tõdeb, et poliitiku puhul võidakse iga tema liigutust tõlgendada kampaania osana.