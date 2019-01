SAHINAD | Kristen Michali seltskond tahab Keskerakonnaga suhteid siluda

Reform + Kesk = valitsus?

Sahistatakse, et Kristen Michali seltskond Reformierakonnas võttis vastu otsuse, et Keskerakonnaga tuleb hakata suhteid siluma. Ikka selleks, et pärast valimisi valitsusse saada. Üks endeid võimaliku koostöö kohta oli eelmisel nädalal Tallinna volikogus toimunud hääletus volikogu liikmete arvu vähendamise kohta. Opositsioonist olid ettepaneku vastu Isamaa, EKRE ja sotsid, oravad aga toetasid Keskerakonna ettepanekut.

Vida Press

Läti korvpall naudib praegu imelisi aegu. Lõunanaabrite mängija Dāvis Bertāns (pildil vasakul) on hetkel maailma tugevaima korvpalliliiga NBA täpseim kaugviskaja. San Antonio Spursis mängiv Bertāns on kolmeseid tabanud 49protsendilise täpsusega, tema 187 viskesooritusest on pall sisse läinud 92 korral. Saavutuse muudab imepärasemaks tõsiasi, et Euroleague’is ehk tugevuselt maailma teises liigas juhib praegu kaugvisete edetabelit Dāvise vanem vend Dairis Bertāns (Milano Olimpia).

Lapsekäru juhtumis osales inimese tapnud odinlane

Odini sõdalaste liikumise liige Jaanus Burak teatas detsembris Õhtulehes, et sai Tallinna Vabaduse väljakul peetud rändeleppe vastasel meeleavaldusel vastu hambaid. Lööjaks oli sakslane Florian Marcus Hartleb, kes provotseeris lapsekäru lükates demonstrante.

Meedia tähelepanu liikus seepeale Hartlebile, kes on Eesti 200 liige.

Kuid ka Pärnus elaval Burakil on huvitav taust. Nimelt kuulub just talle Soldiers of Odini kaubamärk. Tegemist on korduvalt kriminaalkorras karistatud mehega. Esimese, kolme aasta pikkuse vanglakaristuse sai ta juba 15 aasta vanusena kuritahtliku huligaansuse eest. Mais 1993 mõistis Harju maakohus noormehe koguni kümneks aastaks vangi – seda kriminaalkoodeksi paragrahv 100 „Tahtlik tapmine“ alusel.