SAHINAD | Märts Sults ei taha Hendrik Aguri järel GAGi juhtida

Tiliseb-tiliseb koolikell

Eesti palgakasv Euroopa viies

Kes maksab kinni nõudepeatuse?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tuletas Kokale meelde, et ühistranspordiseadus ei anna võimalust kommertsbussiliinide peatuma sundimiseks. Vedajale on võimalik teha üksnes ettepanekuid uute peatuste sõiduplaani lisamiseks, kuid vedajad on need tihti tagasi lükanud.