SAHINAD | Postimehe juhtkond pidas Õhtulehe artikli pärast kriisikoosolekut

Kriisikoosolek Postimehes

Õhtuleht avaldas 26. aprillil põhjaliku loo „Troonide mäng Maakri tänaval“, kus uuriti Postimehe toimetuses aset leidvaid kaadrimuudatusi. Enne artikli ilmumist toimus Postimehes juhtkonna kriisikoosolek. Ühe osakonna juht pakkus välja, et Postimehe omanik, apteegi­ärimees Margus Linnamäe peaks Õhtulehe omanikuga suhtlema ja loo ilmumise ära keelama. Teise osakonna pealik aga esines mõttega palgata PR-firma, mis aitaks Postimehel vastata teiste ajakirjanike küsimustele.

Tallinnas Kakumäel tegutseva restorani Talleke ja Pullike hoone on ligi 1,5 miljoni euroga müügis. Restorani juht Stepan Tšiptšikov mõisteti läinud aastal kohtus süüdi peksmises ja inimröövis. Politsei peab teda hiljuti vahistatud mõjuka allilmajuhi Gennadi Okunevi grupeeringu liikmeks.

Palts võlgu ei maksa

Riigikohus trotsib IT-riiki



Värskes „Kohtute aastaraamatus“ kirjutab riigikohtu uus esimees Villu Kõve: „Mulle ei meeldi, et inimene muutub arvuti ripatsiks. Näitena võib tuua digitaalallkirjastamise. Praegune lahendus on kohutavalt aeganõudev. Oleme arvutanud, et kui riigikohtunikud allkirjastaksid kohtuasjade menetlusse võtmise määruseid digitaalselt, siis kulutaks iga kohtunik nädalas allkirjastamisele keskmiselt ühe tunni. Eeltoodud põhjusel allkirjastame kõik mainitud määrused jätkuvalt käsitsi.“