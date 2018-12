SAHINAD | Raadio 2 rahvas olla Tomi Rahula peale pahane

„Eesti laul“ tekitas ärevust

Raadio 2 rahvas on pahane, et „Eesti laulu“ uus peaprodutsent Tomi Rahula ei kaasanud mitte kedagi nende ridadest „Eesti laulu“ eelžüriisse. ERRi ainus popmuusika­kanal on varasematel aastatel mitme esindajaga žürii töös osalenud. Samuti olla Rahula soovinud ­suurprojekti meediapartnerina kaasata hoopis konkureerivat eraraadiojaama.