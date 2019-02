SAHINAD | Riigikogulane Peeter Ernits õigustab rassistlikku valetamist

Riigikogulane õigustab rassistlikku valetamist

Riigikogu liige Peeter Ernits jagas Facebooki-kontol fotot, mis pidi kujutama olukorda Malmös: suur ujulabassein on täis mustanahalisi noorukeid, kelle seas paistab ka üks luikvalge mees. EKRE ridades riigikokku kandideeriva Ernitsa fännide hulgas põhjustas pilt palju oigamist ja pahameelt: „Nii need rootslased oma riigi ära kinkinud on“, „Mustanahalised oma suvaliste haigustega suplemas“.

Tegelikult on foto tehtud Keenias ning leitav internetist ka kadreerimata versioonis, kus väliujula kohal on näha kaharad troopilised puud. Kui Ernitsa tähelepanu juhiti valetamisele, õigustas ta ennast, et foto on „illustreeriv“ ja „Rinkebys võiks sellise pildi iga hetk teha“.