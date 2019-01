SAHINAD | Sinised esmaspäevad Eesti Meedia majas

Sinised esmaspäevad Eesti Meedia majas

Nädala algus on Postimehes ja Eesti Meedias töötajatele ohtlik aeg. Nädala eest esmaspäeval teatas Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar oma lahkumisest. Räägitakse, et tegelikult ta lihtsalt ennetas peatset vallandamist, mis oleks teda vältimatult tabanud. Selle nädala esmaspäeval sai päevapealt kinga Eesti Meedia telekanalite direktori ametikohal olnud Rait Killandi, keda uudis rabas nagu välk selgest taevast. Killandi sai oma ametikohal olla ainult aasta. Killandi võeti tööle samalt kohalt lahkuma sunnitud Kanal 2 raudvara ja ühe selle edu sepistaja ­Urmas Oru asemele. Hiljuti saadeti Kanal 2 leivalt minema ka teenekas toimetaja ja legendaarne raadiohääl Erki Berends, kes leidis peagi uue töö Tallinna Televisioonis.

Sahistatakse, et Eesti Meedias käib vallandamine väga kiiresti: pärast hommikust koosolekut kutsutakse töötaja vaikselt ülemuse kabinetti, toimub kiire olukorra selgitamine ning juba veerand tunni pärast pakib töötaja oma asjad laualt kilekotti ja lahkub...