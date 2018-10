Taavi Rõivas teatas sel kevadel, et kandideerib riigikogu valimistel Tallinna Kesklinnas ja Lasnamäel. „ Challenge accepted !“ kuulutas Rõivas isegi uhkelt, kui selgus, et samas ringkonnas kandideerib ka sotside esimees Jevgeni Ossinovski . Nüüdseks on aga selgunud, et Kesklinnas ja Lasnamäel kandideerivad hoopis Siim Kallas ja Keit Pentus-Rosimannus ning Rõivas on pagendatud Lääne-Virumaale, kus ta varem kunagi kandideerinud ei ole. Vastutasuks olla talle lubatud teine koht reformarite europarlamendi nimekirjas veel ühe ekspeaministri Andrus Ansipi järel.