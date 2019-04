SAHINAD | Ukraina valitsusleppes sees, Gruusia mitte

Ukraina valitsusleppes sees, Gruusia mitte

Uue valitsuse kriitikud märkasid, et Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsusleppes on sees Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamine, aga mitte ühtegi sõna Gruusia kohta, kellelt Venemaa võttis 11 aastat tagasi jõuga ära Abhaasia ja Lõuna-Osseetia.

Ekspress sahistas juba märtsis, kuidas uue valitsuse moodustajad kohtusid välisriikide suursaadikutega ning Gruusia saadikul tekkis küsimus, miks on juttu Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamisest, aga mitte Gruusia omast. EKRE esindaja olla seepeale öelnud, et muidu poleks tekst A4 lehe peale ära mahtunud.

Ajaloolise tõe huvides märgime, et Gruusiast polnud juttu ka praeguse valitsuse koalitsioonilepingus. See paber mainis üksnes, et „Eesti toetab Euroopa Liidu ja NATO ühiseid poliitikaid, mis on suunatud Ukraina suveräänsuse kaitsmisele ja territoriaalse terviklikkuse taastamisele“.