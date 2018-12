Silver Anniko tapja armuandmispalve: olen põhiliselt kasvanud lastekodus, ema minust hoolinud ei ole

See nägi välja nii:

Surmanuhtlusega mind karistati selle eest, et 06. mail 1982. tapsin S. Anniko ja L. Metsa.

Olen põhiliselt kasvanud lastekodus, ema minust hoolinud ei ole. Psühhiaatrite arvates on minu vaimne areng mõnevõrra maha jäänud.

Viibides kinnipidamiskohas olen oma süüst aru saanud ja väga kahetsen, et kuriteo toimepanemise ajal ei mõelnud tõsiselt selle tagajärgedele. Nüüd olen saanud oma edasiseks eluks hädavajaliku õppetunni.

Olen noor inimene. Nii väga ma soovin elada ja töötada, et kas või osaliselt lunastada oma süü ja aidata ülal pidada last, kelle jätsin orvuks.

16. novembril 1982 võttis Vambola Naarits valge paberi ja kirjutas ENSV Ülemnõukogu Presiiidiumile veel teisegi amuandmispalve. See on kirjutatud käisitsi, koosneb tehtud kuriteo kirjeldusest, teksti viimasel kolmandikul võtab Naarits üles armuandmisteema.

Ta kirjutab (kirjaviis muutmata): „... pean tunnistama, et mull ei olnud mingit röövimis eesmärki. Mis pärast ma tappsin S.Anniko ja L. Metsa, ma ei tea isegi. Mingit viha mull nende vastu ei olnud, röövida ma neid ka ei tahtnud. See veel ei tähenda, et mul ei olnud omal raha.