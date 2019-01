Sõnajalad kaebasid asekantsleri peale. Edutult

Pöördumine on seotud ministeeriumi vastuseisuga vendade Sõnajalgade kavale ehitada Ida-Virumaale endisesse Aidu põlevkivikarjääri suur tuulepark. Seda vendadele meelepärasel moel, asendades esialgu heakskiidu saanud Vestase tuulikud kõrgemate ja võimsamate Eleoni tuulikutega. Ministeeriumi arvates kärbiks säärane tuulepark Eesti kaitsevõimet, sest see segaks Kellaveres paikneva radari ja raadioluure tööd. Vastasseis on äge ja kasvas hiljuti üle isiklikuks.