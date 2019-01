Stripiklubi jättis naiskliendi ukse taha

Stripiklubi viiekeelsel kodulehel ei öelda, et sissepääs oleks avatud vaid meestele. „Rännates mööda universumi salajasi armuradasid kohtad oma unistusi just siin. See ei ole uni... see saab tõeks!“ kiidetakse seal paljusõnaliselt, nimetades „fantaasiate täitumise“ klubi ka „kõikide mesimagusate viljade keldriks“, kus „puuvilja valik“ rikkalik.