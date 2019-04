Kuidas teile üldiselt tundub praegune suundumus, et Eesti saab tõenäoliselt konservatiivse valitsuse?

Mulle see sobib. Eesti saab lõpuks endale konservatiivse näoga valitsuse. Eesti rahvas on ka valdavalt konservatiivne. Uus valitsus on rahvuslik, konservatiivne ja stabiilne. Mitte elust enesest ette tormav, vaid rahulik. EKRE ei too kaasa midagi hirmsat.

Mida tähendab „elust ette tormav“?

Paljud probleemid Eesti ühiskonnas tulenevad sellest, et Eesti rahvale on püütud ennaktempos maha müüa kõikvõimalikke Euroopast tulevaid liberaalseid väärtusi. On püütud meie inimeste väärtusruumi jõuga nihutada, aga seda ei tohi teha. Ühiskond peab arenema rahulikult.

Liberaale on vaja, nad pakuvad välja erinevaid uusi asju. Kuid konservatiivid peavad otsustama, mida nendest valime.