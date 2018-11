Eesti Ekspress

Eesti Draamateater on kolm viimast aastat kahjumit tootnud. 2015. aastal 426 000 eurot, tunamullu 404 000 eurot ja mullu 395 000 eurot. Kultuuriministeerium kiidab aga oma valitsemisala sihtasutuste ülevaates Draamateatri puhul, et „saavutatud on stabiilselt suur publiku arv ning väga kõrge saalide täituvus. Teater täidab eesti kultuuris rahvusteatri missiooni. Sihtasutus Eesti Draamateater tuleb väga hästi toime oma majandamisega, on kunstiliselt ja organisatsiooniliselt heas seisus.“