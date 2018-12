Tallinna tehnikaülikooli energiaruuter loob majadele omaette elektrivõrgu

2021. aastaks tuleb kõik uued majad ehitada liginullenergiamajadena. See tähendab, et need hooned suudavad lisaks tarbimisele ka ise elektrit toota, salvestada ning ülejäägi energiaturule maha müüa.

Praegu pannakse majakatusele päikesepaneelid ja ühendatakse need energiat salvestava aku või maja vooluvõrguga. Põhimõtteliselt saaks keldrisse panna ka seadeldise, mis kogutud energiat sobivaimal hetkel (st kõrgeima hinnaga) börsil maha müüb. Kuid kogu süsteemi loomine ja inimesest sõltumatult tööle panemine vajab tõsisemat inseneritööd. Õieti polegi vahelüli, mis kõik kolm komponenti – energiamuunduri, salvesti ja võrku müümise – ühendaks.