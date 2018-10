Eesti Ekspress

1998–2005 toimus Tallinnas Lasnamäel Pae tänava piirkonnas rida pommiplahvatusi. Neis hukkus seitse inimest ja kuus sai viga. Kaitsepolitsei esitas süüdistuse kuritegudes 1938. aastal sündinud Märt Ringmaale, kes end süüdi ei tunnistanud. Harju maakohus mõistis ta küll õigeks mõrvasüüdistustes, kuid tunnistas süüdi kahe lõhkemata jäänud pommi tegemises ja nendega mitme inimese mõrvamise katses. Ringmaa karistuseks määrati 15 aastat vangistust.

Raoul Luigend on jutuajamisi Ringmaaga linti võtnud sadu tunde. Räägitakse kõigest: Ringmaa tervisest, lapsepõlvest, aga eelkõige sellest, kuidas mehe väitel kohus ta alusetult vangi saatis.

Nii räägib Ringmaa, et tema teada ei tulnud uurimise ajal kapo vihjetelefonile tema kohta mitte ühtegi süüdistavat vihjet, kuigi "see Eesti koputamisaldis rahvas tormab alati, kui on võimalik kellegi peale kittuda."

Samuti ei saa ta aru, miks riik tellis tema suvila kuurist leitud asjadele kallis DNA-ekspertiis: "Tunnistan ausalt, need on kõik minu omad/.../miljoni kroonine ekspertiis tehti, millistel asjadel on minu DNA jäljed peal. Minu kuuri all, seal kuuri all, kus olid minu asjad. Nendel ei olnud mingisugust sidet mitte mingisuguse episoodiga, milles mind süüdi mõisteti."