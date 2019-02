„Tere-tere kõik see pere! Neegrinülgija 14 siin!“ – Kes on laste lemmikjuutuuberid?

Selgub, et Eesti juutuubimaastiku kroonimata kuningas on Hensugusta . Oma lemmikjuutuuberina nimetavad teda lapsed kõikides uuritud maakondades. Peamiselt on Hensugusta menukas tüdrukute seas, kes raporteerivad Hensugustat oma lemmik-juutuuberina kolm ja pool korda tihedamini kui noormehed.

Olenemata Hensugusta menust vaadatakse temast aga ligi kolm korda rohkem hoopis Sario TV d . Selle kodumaise Youtube’i kanali peakangelane hiilgab muuhulgas soola ninna tõmbamise ja laste omavahelise peksmisklipi jagamisega. Uuringu autor selgitab Sario TV populaarsust sellega, et vaatlusalused noored on eas, kus äärmuslik sisu neis lihtsasti huvi tekitab.

Samas eelistavad poisid märksa rohkem vaadata välismaiseid sisutootjaid, kellest populaarseimad siinmail on PewDiePie ja Ninja. Lemmikute nimetamisel kõige rohkem hääli kogunud kodumaine juutuuber on poiste jaoks TheTomsikene, kes muu hulgas kuulutab ühes oma videos, et „kõik neegrid on ühesugused ja tuleks põlema panna“. Teise video sissejuhatuses nimetab ta end ka Neegrinülgija 14-ks. Lisaks leiab 18aastase meelelahutaja loomingu varasalvest video „Ahistan Tinderis naisi“, kus ta muu hulgas ühe naise kohta teatab, et „su hambaharja asemel peaks mu m*nn olema“. TheTomsikene pole aga erand, vastuolulist materjali leidub Eesti laste lemmikjuutuuberite sisuloomes väga palju.