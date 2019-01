Valimis­masin lõhestas Postimehe

Postimehe ajakirjaniku Holger Roonemaa Twitteri säutsust selgub, et osa toimetusest ei pea piisavalt usaldusväärseks Ühiskonnauuringute Instituuti (ÜUI), kelle kaasabil lõi ajaleht rohkelt kära tekitanud valimismasina „Hääleandja“.

Osa erakondi kahtlustas juba enne valimis­masina valmimist, et too on kaldu konservatiivsete erakondade poole.