Valitsuskomisjon teadis ammu Vene musta raha sissevoolust

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni protokollid näitavad, kuidas riigiametnikud teadsid ammu, et Venemaalt voolavad Eestisse ja Eestist sinna tagasi hiiglaslikud jõed kahtlast raha.

Novembris 2011 teatas Rahapesu Andmebürood juhtinud Raul Vahtra, et Euroopa Keskpank tegi ühel konverentsil ettekande, kuidas viimasel ajal on suurenenud viiesajaeuroste kupüüride trükkimine ja jääb arusaamatuks, kuhu raha kaob. Viidati Eestile, kus 99 protsenti makseid toimub elektrooniliselt, kuid vaatamata sellele on Eesti üheks suuremaks viiesajaliste nõudjaks. „Meie tegevus on silma jäämas Euroopa Keskpangale,“ tõdes Vahtra.