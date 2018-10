Ohvri meilile saabub kiri, milles öeldakse, et tema arvuti on häkitud. Seejärel tuuakse välja mõni ohvri parool, mis on kurjategijate kasutusse lekkinud. Järgneb detailne tekst selle kohta, kuidas see parool hangiti. Väljapressijal olevat sissepääs ohvri arvutisse juba pikemat aega. Kiri on soravalt ja asjatundlikult kirjutatud. Salasõna teadmine jätab mulje, et kurjategijatel tõepoolest on sissepääs sinu arvutisse.