Veterinaarid keelasid Siilatsil kontrollimata ulukiburgerite äri

Fonamis valmistas ja serveeris veel 2016. aastal ulukilihast burgereid. Siis aga leidis Hiiumaa Veterinaarkeskus, et see tegevus pole seadustega kooskõlas. Metssigadel esineb ravimatu keeritsusstõbi (trihhinelloos). Selleks, et inimesed liha süües ei nakatuks (keeritsusstõbi võib lõppeda surmaga), tuleb kütitud sigu nahastada tegevusloaga tapamajas ja uurida spetsiaalses laboris. Hiiumaal aga sellist tapamaja ega laborit ei ole.