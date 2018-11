Esimese toidukorra saabudes olin nii näljane, et pilt pidi eest minema. Seetõttu tuli supikausi kaant tõstes isegi pisar silma: milline rõõmus oranž püree! Soe! Soolane! Söök! Mu palatikaaslane, kes end rulaatori toel mööda veeretas, kiikas mu kaussi ja hüüatas: „Oi! Teil on vist ka kana supis!“ Ühtlasi teatas ta, et on sama körti söönud juba kuus päeva, aga enamasti on tema kausis lahjendatud kraam.