Möödunud nädalal teatas Igor Gräzin, kes kuulub Euroopa Parlamendi valimistel Keskerakonna kandidaatide nimekirja, Facebookis Eesti presidendi kohta: „Kersti vaimne tase ei ületa vene lüpsja-karjatalitaja oma, aga teda peab austama kui Eesti riigipead. 100 aastapäeval ma ei öelnud ega näidanud, mida ma sellest matsiplikast arvan vaid lihtsalt ei andnud talle kätt ilma teda solvamata. Kasvatuse küsimus.” (Kirjapilt muutmata – EE)

Yana Toom, Keskerakonna europarlamendi valimiste juht, kas tegemist on Keskerakonna arvamusega presidendi kohta?

Muidugi ei ole see Keskerakonna arvamus. See on täiesti lubamatu postitus, väärib igatpidi hukkamõistu ja olen Igoriga sel teemal ka rääkinud. Mul on väga kahju, et ta selle välja ütles. Kusjuures, ta solvas mitte ainult presidenti, vaid ka venelasi. Vene sotsiaalmeedias oli tõeline torm sel teemal.

Igoriga oleme sel teemal ka rääkinud ja ta pidi neid asju seletama. Käime temaga vahel koos kohtumistel. Paari päeva eest käisime Paldiskis, kus oli ka suur vene auditoorium. Ütlesin talle, et ta peab ära seletama, mida ta silmas pidas.