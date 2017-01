Teateid elust

EESTI EKSPRESS

Bluff või tõsi? Kas eestlanna portaalil OhmyGossip on tõesti 1,3 miljonit jälgijat?

Pärast Eesti Ekspressi eilset lugu, et kunagise tõsiselusarja „Robinsonid“ täht Helena-Reet Ennet kogus Twitteris 1,3 miljonit jälgijat, millega ta edestab mäekõrguselt teisi eestlasi, kerkis kahtlus, kas kõik need jälgijad on päriselt olemas.

